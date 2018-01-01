На Киевщине женщина зарезала мужа и сымитировала самоубийство: фото с места преступления

Злоумышленница признала свою вину, отметили в полиции.

На Киевщине женщина зарезала мужа kv.npu.gov.ua

В селе Великополовецкое Сквирского района Киевской области 59-летняя женщина зарезала своего 64-летнего мужа, сымитировала его самоубийство и вызвала полицию.

Правоохранители доказали, что жена причастна к убийству супруга, она уже признала свою вину, говорится на сайте Главного управления Нацполиции в регионе.

"Во время очередной семейной ссоры женщина схватила кухонный нож и нанесла им удар в грудь своему обидчику. После чего, испугавшись, вложила орудие убийства в руки покойнику", — отметили в ведомстве.

Злоумышленница объяснила, что хотела избежать истязаний, унижений и обид со стороны мужчины, который злоупотреблял водкой. Начато производство по ч. 1. ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса, женщине сообщили о подозрении в совершении преступления.

На Киевщине женщина зарезала мужа kv.npu.gov.ua

Напомним, 10 февраля в Днепровском районе Киева на остановке общественного транспорта между мужчинами возник конфликт, один из его участников ударил своего оппонента ножом в сердце. Был убит человек, который сделал замечание желающему сесть в маршрутное такси без очереди.

Позже задержали подозреваемого в совершении преступления — военнослужащего 72-й отдельной механизированной бригады Вооруженных Сил Украины Владимира Балабуха, суд уже избрал ему меру пресечения.