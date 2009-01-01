На Кировоградщине погибли два десантника-контрактника

Трагедия произошла вчера, отметили в командовании ВДВ.

Свеча, иллюстрация УНИАН

В воскресенье, 10 сентября, в Кировоградской области погибли два бойца-контрактника 25-й отдельной воздушно-десантной бригады Высокомобильных десантных войск

Об этом говорится на странице командования ВДВ в Facebook.

В ведомстве уточнили, что сейчас проводятся следственные действия, выясняются все детали и обстоятельства трагедии.

"… на Кировоградщине трагически погибли два военнослужащих военной службы по контракту 25-й отдельной воздушно-десантной бригады высокомобильных десантных войск...", — отмечается в сообщении.

Ранее стало известно, что 9 сентября в зоне АТО на востоке Украины покончил с собой 36-летний боец 56-й бригады 23-го батальона ВСУ. Узнать больше об инциденте можно здесь.