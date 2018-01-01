На Луганщине депутату горсовета подкинули голову мертвого животного: фото

В отличие от романа "Крестный отец", где подкидывали отрезанную голову коня, в городе Рубежное предпочитают животных попроще.

В Рубежном, что на Луганщине, полицейские задержали мужчину, подбросившего пакет с отрезанной бараньей головой в автомобиль депутата горсовета.

Соответствующее сообщение опубликовала руководитель отдела коммуникации Главка Нацполиции по региону Татьяна Погукай на собственной странице в социальной сети Facebook. "Правонарушителем оказался 35-летний местный житель, ранее судимый. Мужчина зарабатывает на жизнь случайными заработками. Полиции пояснил, что никаких преступных намерений не было, а подбросил пакет в багажник машины, потому что хотел пошутить. Решается вопрос о привлечении задержанного к ответственности", − говорится в тексте.

Кроме того, правоохранители установили, что задержанный ранее подрабатывал, помогая по хозяйству владельцу одной из шашлычных. Именно там он и "разжился" головой мертвого барана. Далее он, серьезно напившись, совершил "забег" по улицам города Северодонецка и пугал ею девушек-прохожих.

По данным местных СМИ, баранью голову подкинули депутату горсовета Рубежного Валерию Харчуку. Он является беспартийным членом фракции "Оппоблока".

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Никополе депутаты устроили стрельбу прямо во время заседания.

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