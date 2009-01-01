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Под Славяносербском диверсанты уничтожили командира боевиков ЛНР — СМИ

Сегодня, 09:01

Инцидент случился на прошлой неделе, написал сторонник террористов.

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Боевик ЛНР с оружием, иллюстрация lug-info.com
В четверг, 26 октября, возле захваченного поселка Сентяновка (до переименования — Фрунзе) Луганской области диверсионно-разведывательная группа, не факт, что украинская, уничтожила командира боевиков ЛНР Сергей Зубов ("Шарави").

Об этом сторонник террористов ЛДНР Андрей Исетский написал на своей странице в запрещенной в Украине российской соцсети "ВКонтакте", сообщает "Обозреватель".

В то же время он уточнил, что инцидент произошел на автотрассе под подконтрольном противнику Славяносербском.

"Погиб 26 октября 2017 г. Так сложилось в ЛНР, что командиры ополчения, вышедшие из открытых боев непобедимыми, погибали на автотрассах Луганщины от тех же пуль и взрывов, из засад, в спину…", — говорится в сообщении.

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Луганщина, ЛНР, боевик, командир, Шарави, Сентяновка, Фрунзе
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