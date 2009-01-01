Под Славяносербском диверсанты уничтожили командира боевиков ЛНР — СМИ

Инцидент случился на прошлой неделе, написал сторонник террористов.

Боевик ЛНР с оружием, иллюстрация lug-info.com

В четверг, 26 октября, возле захваченного поселка Сентяновка (до переименования — Фрунзе) Луганской области диверсионно-разведывательная группа, не факт, что украинская, уничтожила командираСергей Зубов ("Шарави").

Об этом сторонник террористов ЛДНР Андрей Исетский написал на своей странице в запрещенной в Украине российской соцсети "ВКонтакте", сообщает "Обозреватель".

В то же время он уточнил, что инцидент произошел на автотрассе под подконтрольном противнику Славяносербском.

"Погиб 26 октября 2017 г. Так сложилось в ЛНР, что командиры ополчения, вышедшие из открытых боев непобедимыми, погибали на автотрассах Луганщины от тех же пуль и взрывов, из засад, в спину…", — говорится в сообщении.