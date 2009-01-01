На Луганщине на растяжке погиб украинский военный

Боец АТО подорвался на самодельном взрывном устройстве

Минное поле, илюстрация ukrainianwall.com

В результате подрыва на растяжке уСлавяносербского района на Луганщине области погиб украинский военный.

Об этом пресс-центр штаба АТО сообщает на своей странице в Facebook.

"По предварительной информации, в результате подрыва на самодельном взрывном устройстве погиб военнослужащий одной из механизированных бригад, подразделение которой расположено неподалеку от населенного пункта Крымское Луганской области", — говорится в сообщении.

В штабе спецоперации добавили, что ситуация в зоне АТО остается напряженной. С начала суток уже зафиксированы 27 обстрелов наших позиций, при которых противник использовал крупнокалиберные пулеметы, гранатометы, БМП и минометы калибра 120 мм.

Напомним, несколькими днями ранее в районе Крымского силы АТО отразили штурм опорника и "отминусовали" 18 боевиков.