На Луганщине накрыли банду, терроризировавшую жителей региона

Правоохранители задержали трех членов организованной преступной группировки, один из них — иностранец.

На Луганщине правоохранители обезвредили банду npu.gov.ua

Во вторник, 15 мая, в Луганской области правоохранители прекратили деятельность организованной преступной группировки , в состав которой входили трое мужчин, в частности, иностранец.

Банда с начала 2017 терроризировала жителей Луганщины, требуя от них деньги, злоумышленники задержаны, говорится на сайте Национальной полиции.

По данным ведомства, задержанным 37, 47 и 51 год.

"… сотрудниками полиции уже проведены обыски по месту жительства задержанных, а именно в городах Северодонецк, Рубежное, Лисичанск и Кременная", — отметили в Нацполиции.

Во время обысков найдены оружие и денежные средства, в том числе и в иностранной валюте, которые члены преступной группировки требовали и получали от своих жертв.

На Луганщине правоохранители обезвредили банду npu.gov.ua

Ранее в Киеве правоохранители задержали похитителей бизнесмена из Ивано-Франковска (Прикарпатье), которые за его освобождения требовали выкуп в размере 50 тысяч долларов. Узнать больше об инциденте можно здесь.

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