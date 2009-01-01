На Луганщине от осколочного ранения погиб украинский волонтер

Бойцы знали волонтера как настоящего патриота, преданного идее независимости Украины.

На Луганщине погиб украинский волонтер Gazeta.ua

В пятницу, 17 февраля, в Луганской области в зоне проведения антитеррористической операции погиб украинский волонтер.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

"17 февраля около 16.30 недалеко от населенного пункта Крымское от осколочного ранения погиб украинский волонтер — представитель одного из отечественных благотворительных фондов", —информируют в пресс-центре.

Отмечается, что бойцы знали волонтера как настоящего патриота, преданного идее независимости Украины. В то же время его фамилия не указана.

Пресс-центр штаба АТО выразил соболезнования родным и близким погибшего.

В то же время, в комментарии к сообщению отмечается, что погибшим оказался волонтер благотворительной организации всеукраинского благотворительного фонда "РУБЕЖ" Сирченко Андрей Владимирович.

Напомним, в августе 2016 года в Широкино Донецкой области погиб 30-летний волонтер из Львовской области.