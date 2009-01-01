На Луганщине погорел на взятке глава райсуда

Судья и адвокат требовали деньги от местной жительницы, отметили в СБУ.

Судейский молоток, иллюстрация delate.info

В Луганской области правоохранители задержали послепредседателя одного из районных судов региона и адвоката.

Об этом говорится на сайте Службы безопасности Украины.

По ее данным, злоумышленники требовали от местной жительницы, обвиняемой в мошенничестве, 5 тыс. долларов за освобождение от уголовной ответственности.

Было задокументировано получение ими двух "траншей" взятки, "бизнесменов" задержали сразу после вынесения женщине оправдательного приговора.

Во время обысков по местам жительства и работы дельцов правоохранители изъяли деньги, полученные в качестве неправомерной выгоды. Злоумышленникам сообщили о подозрении в совершении преступлений: судье — по ч. 3 ст. 368 (получение взятки), адвокату — по такой же статье и ч. 5 ст. 27 (виды соучастников) Уголовного кодекса.

Напомним, 18 августа в Киеве после получения взятки в размере 90 тыс. гривен задержали председателя одной из конкурсных комиссий Киевской городской государственной администрации.