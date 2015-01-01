На Луганщину прибыла колонна грузовиков с российскими наемниками

150 российских наемников прибыли в оккупированный Алчевск.

фото: wikipedia На Луганщину в оккупированный Алчевск прибыла колонна тентованных грузовиков с боевиками.

Об этом сообщает координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

По его данным, всего прибыло около 150 человек, основная часть — российские наемники.

"Колонну сопровождали легковые автомобили с офицерами ВС РФ (6 "советников"). Большинство прибывших боевиков одеты в зимний камуфляж", — пишет Тымчук.

Напомним, в ГУР отмечали, что российский офицер, командир одного из батальонов боевиков ДНР, расстрелял своего подчиненного за отказ от выполнения приказа.