Сейчас выясняются обстоятельства происшествия.

17-летний житель Стрыя во Львовской области хотел сделать селфи на крыше местного супермаркета. Но желание собрать "лайков" в соцсетях закончилось трагически: с крыши парень сорвался.

Юноше вызвали "скорую", но от полученных травм он умер, не доехав до больницы, пишут "Факты".

Как уточнили во Львовской облгосадминистрации, сейчас выясняются обстоятельства происшествия.

Напомним, врачи нашли психическое расстройство у фанатов селфи. Американские психиатры подтвердили опасения, ранее неоднократно высказываемые медиками по всему миру.

Ранее сообщалось о том, что в Канаде девушку, убившую подругу, выдало селфи на Facebook.

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