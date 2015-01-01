На Львовщине на крупной взятке погорел помощник нардепа, фото с места происшествия

Злоумышленник требовал от бизнесмена более 100 тыс. гривен, отметил Матиос.
Об этом на своей странице в Facebook написал замгенпрокурора — главный военный прокурор Анатолий Матиос.
В то же время он уточнил, что злоумышленник требовал 140 тыс. гривен от бизнесмена.
"Взятку помощник депутата требовал от частного предпринимателя за отсутствие препятствий при строительстве многоквартирного жилого дома", — отметил чиновник.
По его данным, неправомерная выгода найдена и изъята в полном объеме во время проведения осмотра места происшествия.
Ранее в Каховке Херсонской области на крупной взятке попался замначальника местной прокуратуры, его задержали в служебном кабинете. Узнать больше об инциденте, а также посмотреть фотографии, можно здесь.