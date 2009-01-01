На Львовщине нардеп попался на пьяной езде — активист

Инцидент якобы произошел в Каменка-Бугском районе региона.

Автомобиль, за рулем которого якобы ехал политик varta1.com.ua

В пятницу, 11 августа, в Каменка-Бугском районе Львовской области правоохранители остановили автомобиль, за его рулем оказался пьяный нардеп Андрей Антоныщак.

Об этом рассказала глава общественной организации "Варта 1", депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич, говорится на ее сайте.

По словам активиста, на водителя составлен протокол по ст. 130 КУоАП (управление транспортными средствами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения).

"В Каменка-Бугском районе сегодня задержали депутата Верховной Рады Антоныщака А.Ф на авто Audi..., в состоянии алкогольного опьянения…", — отметил Зинкевич.

Агентству УНИАН в пресс-службе Нацполиции на Львовщине сообщили, что около 14:00 в селе Великоселки Каменка-Бугского района сотрудники полиции остановили автомобиль, за рулем которого находился пьяный 48-летний мужчина. На водителя составлен протокол по ст. 130 КУоАП.

Ранее сообщалось, что в Сумах гендиректор местного телеканала СТС Лариса Охрименко обматерила полицейских, которые остановили ее за нарушение правил дорожного движения — пересечение двойной сплошной линии дорожной разметки.

Фото: varta1.com.ua