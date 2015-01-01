На Львовщине поймали СБУшника-вымогателя, фото с места происшествия

Злоумышленника задержали при получении части неправомерной выгоды, отметил Матиос.

Неправомерная выгода facebook.com/MatiosAnatolii

Во Львовской областисотрудника Управления СБУ в регионе, который с применением насилия требовал 6,5 тыс. долларов (более 160 тыс. гривен).

Об этом на своей странице в Facebook написал замгенпрокурора — главный военный прокурор Анатолий Матиос.

По его данным, злоумышленника поймали при получении части неправомерной выгоды в сумме 1 тыс. долларов (свыше 26 тыс. гривен).

"Деньги найдены и изъяты в полном объеме во время проведения осмотра места происшествия", — отметил чиновник.

Ранее во Львовской области на крупной взятке поймали помощника-консультанта одного из народных депутатов. Узнать больше об инциденте, а также посмотреть фотографии с места происшествия, можно здесь.

Фото: facebook.com/MatiosAnatolii