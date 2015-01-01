На Львовщине поймали СБУшника-вымогателя, фото с места происшествия

Злоумышленника задержали при получении части неправомерной выгоды, отметил Матиос.
Об этом на своей странице в Facebook написал замгенпрокурора — главный военный прокурор Анатолий Матиос.
По его данным, злоумышленника поймали при получении части неправомерной выгоды в сумме 1 тыс. долларов (свыше 26 тыс. гривен).
"Деньги найдены и изъяты в полном объеме во время проведения осмотра места происшествия", — отметил чиновник.
Ранее во Львовской области на крупной взятке поймали помощника-консультанта одного из народных депутатов. Узнать больше об инциденте, а также посмотреть фотографии с места происшествия, можно здесь.