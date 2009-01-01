На Львовщине пьяные ученики устроили пожар в школе: хотели украсть классный журнал

Инцидент случился вчера вечером, отметили в полиции.

Огонь и пожарный, иллюстрация Світ 24

В воскресенье вечером, 29 января, в Турковском районе Львовской области двое пьяных учеников в одной из школ, чтобы украсть классный журнал.

Об этом говорится на сайте ГУ Нацполиции в регионе.

В то же время в ведомстве уточнили, что преступление случилось около 21:30.

"В Турковское отделение полиции в 22:45 поступило сообщение от пожарных о том, что в помещении школы горит межэтажное перекрытие", — отметили в пресс-службе.

Позже правоохранители выяснили, что причиной возгорания стал поджог, к которому причастны ученики школы — два брата в возрасте 13 и 14 лет (проживают в одном из сел района).

Злоумышленники вытащили оконное стекло и проникли в помещение школы. Ребята облили входные двери класса, в котором учится один из братьев, горючим веществом и подожгли их, а также повредили входную дверь в кабинет завуча.

По факту случившегося начато уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Санкция статьи предусматривает наказание от трех до пятнадцати лет лишения свободы.

Родители братьев будут привлечены к ответственности по ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, которые их заменяют, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса об административных правонарушениях.

Напомним, 11 января в селе Каиры Херсонской области в одном из частных домов произошел пожар, тогда погибли двое детей, один человек пострадал. Узнать больше о трагедии можно здесь.