На Львовщине ревизор из фискальной службы погорела на взятке в 100 тыс. гривен

Злоумышленница требовала деньги от предпринимателя.
Об этом говорится на сайте Службы безопасности Украины.
По ее данным, чиновница требовала 100 тыс. гривен от бизнесмена за непроведение проверки и непринятие мер реагирования на нарушения налогового законодательства.
Правоохранители задержали злоумышленницу при получении всей суммы неправомерной выгоды. Начато производство по ч. 3 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса. Решается вопрос о сообщении задержанной о подозрении, а также об избрании меры пресечения.
Ранее в Киеве на взятке задержали ведущего инспектора отдела расследований страховых случаев Голосеевского районного центра занятости. Узнать больше об инциденте можно здесь.
Фото: ssu.gov.ua, видео: Служба безпеки України