На Львовщине шесть человек отравились грибами, пять — в реанимации

В частности, пострадал подросток, отметили медики.

Врач, иллюстрация rfdeti.ru

Во Львовской области шесть человек, в том числе 15-летний парень,, возможно, бледной поганкой, пять пострадавших находятся в реанимации, их состояние крайне тяжелое.

Об этом пишет zaxid.net, ссылаясь на данные медиков.

В то же время издание уточнило, что среди пострадавших есть целая семья — отец, мать, подросток из Радехова и их соседка, они все вместе ели грибы.

Их всех, кроме парня, доставили в реанимацию Львовской областной клинической больницы. Подростка привезли в Западноукраинский специализированный детский медицинский центр ("Чернобыльская больница").

По словам завотделением анестезиологии, интенсивной терапии и реанимации медцентра Ирины Щуровской, подростка к ним привезли вечером 6 октября. Его состояние крайне тяжелое, у него печеночная недостаточность.

"Еще двое (пострадавших — Ред.): один также житель Радехова, второй — из Жидачовского района, которые также отравились грибами, но употребляли их отдельно. У всех состояние крайне тяжелое", — говорится в статье.

Ранее сообщалось, что в селе Скипче Городоцкого района Хмельницкой области среди учеников местной школы была зафиксирована массовая вспышка кишечной инфекции, в больницу попали 12 детей.