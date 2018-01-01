На Львовщине в ДТП погибли шесть человек: фото с места трагедии

По предварительным данным, у одного из сел микроавтобус врезался в заднюю часть грузовика, перевернулся и слетел в кювет.
ДТП произошло в 7:20, на месте происшествия работали правоохранители и спасатели, пишет ТСН со ссылкой на корреспондента.
"По предварительной информации, микроавтобус врезался в заднюю часть грузовика, перевернулся и слетел в кювет. Все погибшие — пассажиры микроавтобуса", — отметило издание.
Напомним, 20 мая возле села Красное Николаевской области микроавтобус перевернулась и врезалась в дерево, погибли пять человек, а еще три — пострадали. Узнать больше о случившемся можно здесь.
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