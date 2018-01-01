На Львовщине в квартире умерли два человека, дети попали в реанимацию

Трагедия произошла вчера, возможно люди отравились угарным газом.

На Львовщине двое детей попали в реанимацию

В воскресенье днем, 11 марта, в городе Николаев Львовской области в квартире умерли два человека, двое детей попали в реанимационное отделение местной больницы.

Трагедия произошла на ул. Ивана Мазепы, возможно, люди отравились угарным газом.

"… отравились… четыре человека, а именно: 1950 года, скончалась до приезда кареты скорой помощи; 2015 рождения, умер до приезда кареты скорой помощи; 2013 года рождения, госпитализирована…; 2011 рождения, госпитализирован", — отметили в ведомстве.

Напомним, вечером 7 марта во Львове в двухэтажном жилом многоквартирном доме нашли тела трех человек и мертвую собаку, предварительная причина гибели людей — отравление угарным газом.