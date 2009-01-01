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На Львовщине в результате ДТП с участием трех авто есть погибший и пострадавшие

Сегодня, 13:57

В результате столкновения на месте аварии погиб 38-летний водитель Chery, житель Львовской области.

ДТП, авария
Главред
Во Львовской области столкнулись три автомобиля, один человек погиб на месте аварии, еще шесть получили травмы разной степени тяжести.

Об этом сообщает пресс-служба Департамента по вопросам гражданской защиты населения Львовской ОГА.

Согласно сообщению, дорожно-транспортное происшествие произошло накануне вечером на трассе Киев — Чоп возле с. Раковец. В частности, столкнулись автомобили Chery Amulet, Fiat Doblo и "ЗАЗ Таврия".

В результате столкновения на месте аварии погиб 38-летний водитель Chery, житель Львовской области.

Также в больницу доставлены два пассажира Chery Amulet, водитель Fiat и два его пассажира.

Водителя "Таврии" после медосмотра отпустили домой.

Ранее возле села Ситняки Киевской области легковой Volkswagen Passat B6 заехал под грузовик Volvo 400 и загорелся, погиб водитель.

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