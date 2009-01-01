На Львовщине в результате ДТП с участием трех авто есть погибший и пострадавшие

В результате столкновения на месте аварии погиб 38-летний водитель Chery, житель Львовской области.

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Во Львовской области столкнулись три автомобиля, один человек погиб на месте аварии, еще шесть получили травмы разной степени тяжести.

Об этом сообщает пресс-служба Департамента по вопросам гражданской защиты населения Львовской ОГА.

Согласно сообщению, дорожно-транспортное происшествие произошло накануне вечером на трассе Киев — Чоп возле с. Раковец. В частности, столкнулись автомобили Chery Amulet, Fiat Doblo и "ЗАЗ Таврия".

В результате столкновения на месте аварии погиб 38-летний водитель Chery, житель Львовской области.

Также в больницу доставлены два пассажира Chery Amulet, водитель Fiat и два его пассажира.

Водителя "Таврии" после медосмотра отпустили домой.

Ранее возле села Ситняки Киевской области легковой Volkswagen Passat B6 заехал под грузовик Volvo 400 и загорелся, погиб водитель.