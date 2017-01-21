На Львовщине взорвался дом, есть пострадавшие

Пострадавшие получили термические ожоги рук, ног, шеи и лица, их состояние медики оценивают как тяжелое

Facebook/Анатолий Виногродский На Львовщине в райцентре Стрый взорвался дом, в результате чего двое людей госпитализированы в реанимацию центральной районной больницы.

Об этом со ссылкой на департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА сообщает ZIK.

По данным департамента, взрыв газа произошел около 19.30, 20 января, в одноэтажном доме по улице Ольги Кобылянской. Пострадавшие получили термические ожоги рук, ног, шеи и лица, их состояние медики оценивают как тяжелое. Взрыв полностью уничтожил дом.

Напомним, 9 января, в Сумах произошел очередной взрыв в многоэтажке. По предварительным данным, в квартире произошла утечка природного газа