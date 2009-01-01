На Николаевщине главу райсовета разоблачили в вымогательстве "откатов"

Злоумышленника задержали в Николаеве при получении крупной взятки.
Об этом говорится на сайте Службы безопасности Украины.
По ее данным, чиновник, в частности, требовал от руководства строительной компании десятую часть от почти миллиона гривен, выделенных из районного бюджета на капитальный ремонт объекта коммунальной собственности.
Правоохранители задержали вымогателя в центре Николаева во время получения первого транша неправомерной выгоды в сумме 45 тыс. гривен по факту поступления на счет коммерческой структуры 450 тыс.
Начато производство по ч. 3 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса. Продолжаются неотложные следственные действия.
Ранее во Львовской области правоохранители разоблачила во взяточничестве женщину-старшего государственного ревизора-инспектора одной из районных налоговых инспекций управления фискальной службы региона.
Фото: ssu.gov.ua