На Николаевщине главу райсовета разоблачили в вымогательстве "откатов"

Злоумышленника задержали в Николаеве при получении крупной взятки.

Неправомерная выгода ssu.gov.ua

В Николаевской областипредседателя одного из райсоветов региона в систематическом вымогательстве "откатов" от местных бизнесменов за доступ к освоению бюджетных средств.

Об этом говорится на сайте Службы безопасности Украины.

По ее данным, чиновник, в частности, требовал от руководства строительной компании десятую часть от почти миллиона гривен, выделенных из районного бюджета на капитальный ремонт объекта коммунальной собственности.

Правоохранители задержали вымогателя в центре Николаева во время получения первого транша неправомерной выгоды в сумме 45 тыс. гривен по факту поступления на счет коммерческой структуры 450 тыс.

Начато производство по ч. 3 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса. Продолжаются неотложные следственные действия.

Неправомерная выгода ssu.gov.ua

Ранее во Львовской области правоохранители разоблачила во взяточничестве женщину-старшего государственного ревизора-инспектора одной из районных налоговых инспекций управления фискальной службы региона.

Фото: ssu.gov.ua