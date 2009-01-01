На Николаевщине у местного жителя изъяли наркотики, арсенал оружия и взрывчатки, опубликованы фото

Все обнаруженное было тщательно спрятано по различным местам, сообщили в полиции.

На Николаевщине изъяли арсенал оружия mk.npu.gov.ua

На Николаевщине в Еланецком районе полиция изъяла у 49-летнего местного жителя арсенал оружия и взрывчатки, а также наркотики.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции области.

"Получив разрешение суда, правоохранители провели обыск в домовладении 49-летнего местного жителя, во время которого обнаружили пять тротиловых шашек, корпус и воспламенитель от гранаты РГД, 200 патронов калибра 5,45, 96 — 9-го калибра, автомат Калашникова 5,45 калибра и три магазина к нему, два пневматических ружья с признаками переработки, два револьвера, пистолет газовый, оптическое устройство, подствольный гранатомет и 180 г вещества, снаружи похожего на пластид", — сообщили в полиции.

Кроме того, полицейские изъяли у злоумышленника около 160 г марихуаны.

"Все обнаруженное было тщательно спрятано по различным местам — в мебели, потаенных местах дома и подсобных помещениях", — подчеркнули в ведомстве.

49-летнему жителю Еланецкого района объявлено о подозрении по признакам ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами" и ч. 1 ст. 309 УК Украины "Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта".

На сегодняшний день мужчина арестован. Он заявил полиции, что якобы нашел оружие на окраине своего населенного пункта еще летом 2016 года и хранил "на всякий случай", а марихуану выращивал для собственного употребления. Изъятое направлено для проведения соответствующей экспертизы.

Напомним, ранее сообщалось, что на Киевщине поймали разбойников с арсеналом оружия.

Фото: Отдел коммуникации полиции Николаевской области.