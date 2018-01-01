На Николаевщине в жутком ДТП погибли пять человек

Еще 3 человека пострадали.
На 84-м км автодороги М-14 Одесса – Мелитополь – Новоазовск в Березанском районе возле села Красное разбился микроавтобус, сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.
Водитель микроавтобуса "Nissan" не справился с управлением. Машина перевернулась и врезалась в дерево. "В результате ДТП погибло 5 человек и пострадало 3 человека (личности устанавливаются). Всего в автомобиле находилось 8 человек", – отмечается в сообщении.
Спасатели с помощью специального оборудования проводили работы по деблокированию тел погибших
Ранее на Сумщине водитель и беременная девушка погибли в аварии, скрываясь от полиции. Погибшие – молодые парень и девушка, которым на вид около 25 лет.
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