На Николаевщине в жутком ДТП погибли пять человек

Еще 3 человека пострадали.

Жуткое ДТП на Николаевщине. Госслужба Украины по ЧС

20 мая в Николаевской области произошло смертельное ДТП. 5 человек погибли, еще 3 пострадали.

На 84-м км автодороги М-14 Одесса – Мелитополь – Новоазовск в Березанском районе возле села Красное разбился микроавтобус, сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

Водитель микроавтобуса "Nissan" не справился с управлением. Машина перевернулась и врезалась в дерево. "В результате ДТП погибло 5 человек и пострадало 3 человека (личности устанавливаются). Всего в автомобиле находилось 8 человек", – отмечается в сообщении.

Спасатели с помощью специального оборудования проводили работы по деблокированию тел погибших

Ранее на Сумщине водитель и беременная девушка погибли в аварии, скрываясь от полиции. Погибшие – молодые парень и девушка, которым на вид около 25 лет.

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