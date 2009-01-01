На Николаевщине во время ралли гоночное авто насмерть сбило зрителя

Сообщение о происшествии поступило в полицию Витовского района сегодня.

На Николаевщине гоночное авто сбило зрителя news.pn

Николаевской области во время чемпионата Украины по мини-ралли зритель соревнований, мужчина в возрасте около 30 лет, пытаясь пересечь участок трассы, попал под колеса гоночного автомобиля и погиб.

Об этом сообщает УНИАН в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Отмечается, что сообщение о происшествии поступило в полицию Витовского района сегодня.

Следственным отделением полиции сведения о несчастном случае внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины "Умышленное убийство".

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Назначено проведение соответствующих экспертиз.

Напомним, ранее сообщалось, что в Одесской области авто врезалось в дерево, погибли 4 человека.

Видео: ПНТВ.

Фото: news.pn.