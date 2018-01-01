На Николавщине трое молодчиков изнасиловали несовершеннолетнюю

Легкомысленность и тяга к спиртному сыграли с девочкой злую шутку.

Иллюстративное фото http://worldmysteries2016.blogspot.com

В понедельник, 30 июля, к полицейским Николаевского района обратилась женщина, заявившая, что ее 15-летняя дочь подверглась изнасилованию.

Соответствующее сообщение опубликовали представители отдела коммуникации Главка Нацполиции по Николаевщине. По словам женщины, ее дочь не ночевала дома. Лишь под утро девочку удалось разыскать. Она рассказала, что подверглась изнасилованию.

Полицейским быстро удалось установить, что пострадавшая накануне употребляла с подругой алкоголь, а затем отправилась на прогулку. Затем ее видели в парке сидящей в компании молодых парней.

По версии правоохранителей, они, воспользовавшись ее нетрезвым состоянием, совершили сексуальное насилие. Сама же девочка помнит лишь, как ее принуждал к сексу один из них.

Открыто уголовное дело, ведутся положенные по закону судебно-медицинские экспертизы.

Напомним, ранее сообщалось о том, что мужчина-педофил изнасиловал 8-летнюю племянницу.

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