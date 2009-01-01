На Одесчине накрыли мощную нарколабораторию, организованную россиянином

Гражданин РФ и его сообщник задержаны, отметили в СБУ.

Нарколаборатория flickr.com/securityserviceofukraine

В Одесской области силовики, организованной гражданином Российской Федерации.

Об этом говорится на сайте СБУ.

В ведомстве уточнили, что наркодельцы подпольно изготавливали препарат метадон и наладили разветвленную сеть его сбыта на Киевщине и Одесчине.

"Сотрудники спецслужбы провели ряд обысков по месту жительства участников группировки в Киеве, Киевской и Одесской областях", — отметили в пресс-службе.

Нарколаборатория найдена в арендованном частном доме в Одесской области, она была оснащена оборудованием для полного цикла производства метадона.

Правоохранители изъяли почти 12 кг готового наркотика, более 500 л химических соединений и реактивов, используемых для его изготовления. По заключению экспертов, стоимость изъятого метадона на "черном рынке" составляет почти 30 млн гривен.

При обыске в Киеве по месту жительства организатора наркобизнеса изъяли два пистолета, более 200 патронов к ним и три глушителя. Начато производство по ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами) Уголовного кодекса. Гражданина РФ и его сообщника задержали.

Ранее сообщалось, что во Львовской области правоохранители пресекли деятельность организованной преступной группы, которая специализировалась на изготовлении и сбыте амфетамина.

Фото: flickr.com/securityserviceofukraine