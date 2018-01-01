На Одесчине педофил принудил к сексу 9-летнего мальчика

Теперь насильнику "светит" многолетний тюремный срок.

Иллюстративное фото Myslo

В Черноморске, что на Одесчине, в полицию с заявлением о пропаже 9-летнего ребенка обратилась горожанка.

Как сообщает портал "04868", последнее место, где видели мальчика до исчезновения – окрестности городской школы №4. Причем ребенок шел рядом с неизвестным мужчиной.

Сотрудники полиции начали осуществлять проверку достоверности информации и вести поиски ребенка. Вскоре они увенчались успехом. Однако выяснилось, что мужчина угрозами и силой принудил вступить ребенка с собой в сексуальную связь.

Сейчас мальчик госпитализирован в Ильичевской бассейновой больнице, где медики оказывают ему необходимую помощь.

Задержанному по подозрению в совершении изнасиловании мужчине грозит, согласно украинскому УК, от десяти до пятнадцати лет тюрьмы. Расследование продолжается.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на Закарпатье педофил зверски изнасиловал несовершеннолетнего мальчика, а на Тернопольщине подросток изнасиловал мешавшего ему рыбачить ребенка.

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