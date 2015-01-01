На Одесчине разоблачили мошенников, которые выдавали себя за СБУшников: опубликованы фото

Силовики нашли у злоумышленников документы и материалы, подтверждающие их незаконную деятельность.
Об этом говорится на сайте спецслужбы.
В ведомстве уточнили, что сумы, которые пытались получить злоумышленники, достигали 150 тыс. долларов (более 3 млн 900 тыс. гривен).
"Во время обысков по местам проживания аферистов оперативники изъяли документы и материалы, подтверждающие их незаконную деятельность", — отметили в пресс-службе.
По факту случившегося начато уголовное производство по ч. 2 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса. Решается вопрос насчет объявления правонарушителям о подозрении и избрании меры пресечения.
Ранее в Киеве задержали мошенника, который, представляясь полковником Вооруженных Сил Украины, собирал деньги якобы на "материальную поддержку участников антитеррористической операции".
Фото: ssu.gov.ua