На Одесчине разоблачили мошенников, которые выдавали себя за СБУшников: опубликованы фото

Силовики нашли у злоумышленников документы и материалы, подтверждающие их незаконную деятельность.

Один из злоумышленников ssu.gov.ua

В Одесской областигруппу мошенников, которые выдавали себя заи требовали деньги от местных бизнесменов, угрожая уголовным преследованием.

Об этом говорится на сайте спецслужбы.

В ведомстве уточнили, что сумы, которые пытались получить злоумышленники, достигали 150 тыс. долларов (более 3 млн 900 тыс. гривен).

"Во время обысков по местам проживания аферистов оперативники изъяли документы и материалы, подтверждающие их незаконную деятельность", — отметили в пресс-службе.

Один из злоумышленников ssu.gov.ua

По факту случившегося начато уголовное производство по ч. 2 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса. Решается вопрос насчет объявления правонарушителям о подозрении и избрании меры пресечения.

Ранее в Киеве задержали мошенника, который, представляясь полковником Вооруженных Сил Украины, собирал деньги якобы на "материальную поддержку участников антитеррористической операции".

Фото: ssu.gov.ua