На Одесчине старший матрос избил и задушил сожителя тещи

Преступление было совершено весной, душегуб предстанет перед одесским судом.

Кулак, иллюстрация Житомир-info

В конце мая в Одесской области старший матрос-контрактник одной из воинских частей региона на почве внезапно возникшей неприязни избил сожителя своей тещи и задушил, говорится на сайте Военной прокуратуры Южного региона.

В ведомстве уточнили, что военнослужащему сообщили о подозрении, ему избрана меру пресечения в виде содержания на гауптвахте сроком на 60 суток.

"Следствием установило, что 28 мая 2017 23-летний старший матрос, на почве внезапно возникших неприязненных отношений с сожителем своей тещи, которые вместе проживали в доме, нанес последнему ряд ударов в различные части тела и совершил вдавливания органов шеи, от чего потерпевший погиб на месте происшествия", — отметили в прокуратуре.

Злоумышленника обвинили в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовно кодекса. Обвинительный акт в производстве направлен в Суворовский районный суд Одессы.

Ранее стало известно, что в Киеве мужчина шваброй убил жену, Соломенский райсуд столицы приговорил его к 14 годам тюремного заключения. Узнать больше о преступлении можно здесь.