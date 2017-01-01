На Одесчине вандалы разрыли могилу и организовали "посиделки" рядом с гробом: фото

Информацию обнародовали представители ГУ Нацполиции региона.

В селе Шабо, что на Одесчине, вандалы на кладбище проникла в склеп, раскопали могилу и устроили там "посиделки".

Такое сообщение в среду, 31 января, было опубликовано на официальной странице ГУ Нацполиции региона в социальной сети Facebook. Неизвестные проникли в склеп и устроили там посиделки с алкоголем.

Об инциденте правоохранителям сообщила жительница села Шабо. После прибытия на место происшествия участники следственно-оперативной группы немедленно осмотрели склеп. Они обнаружили, что злоумышленники проникли внутрь места захоронения после того, как снесли несколько небольших бетонных столбов и кирпичей.

Начато уголовное производство. Расследование продолжается. Вандалам грозит наказание в виде штрафа до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или ареста на срок до шести месяцев, либо ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на аналогичный термин.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на Кировоградщине неизвестные повредили статую солдата возле могил советских воинов.