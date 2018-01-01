На Одесчине жестоко убили и подожгли мужчину

Злоумышленники били человека по голове металлической монтировкой.

На Одесчине злоумышленники убили мужчину и подожгли его тело kiev.informator.ua

В четверг, 5 июля, в городе Болград Одесской области жестоко убили мужчину и подожгли тело, правоохранители по горячим следам задержали двух подозреваемых в совершении преступления.

Злоумышленники нанесли 37-летнему гражданину многочисленные удары металлической монтировкой по голове, в результате чего пострадавший умер, говорится на сайте прокуратуры региона.

По данным ведомства, потом нападавшие подожгли тело жертвы, чтобы скрыть следы преступления.

Начато производство по п. 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса. Задержанным уже сообщили о подозрении.

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