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На Одесчине жестоко убили и подожгли мужчину

Сегодня, 12:17

Злоумышленники били человека по голове металлической монтировкой.

кровь,асфальт
На Одесчине злоумышленники убили мужчину и подожгли его тело kiev.informator.ua
В четверг, 5 июля, в городе Болград Одесской области жестоко убили мужчину и подожгли тело, правоохранители по горячим следам задержали двух подозреваемых в совершении преступления.

Злоумышленники нанесли 37-летнему гражданину многочисленные удары металлической монтировкой по голове, в результате чего пострадавший умер, говорится на сайте прокуратуры региона.

По данным ведомства, потом нападавшие подожгли тело жертвы, чтобы скрыть следы преступления.

Начато производство по п. 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса. Задержанным уже сообщили о подозрении.

Ранее в Голосеевском районе Киева в лифте на восьмом этаже нашли мертвой женщину, по предварительным данным, ей нанесли множественные ножевые ранения и удары молотком, вся кабина была залита кровью.

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Болград, Одесчина, подожгли, убийство, мужчина
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