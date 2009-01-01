На Полтавщине на взятке погорел начальник из исполнительной службы, опубликованы фото и видео

Злоумышленник требовал деньги от местного жителя, отметили в СБУ.
Об этом говорится на сайте СБУ.
В ведомстве уточнили, что он требовал от местного жителя 6,5 тыс. гривен за закрытие исполнительного производства насчет ареста авто.
"Оперативники спецслужбы задержали чиновника и посредника во время передачи части взятки в служебном кабинете", — добавил в пресс-службе.
По факту случившегося начато производство по ч. 3 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса. "Решается вопрос насчет сообщения задержанным о подозрении в совершении преступления. Продолжается досудебное следствие", — добавили в СБУ.
Ранее сообщалось, что в Киеве поймали на крупной взятке исполняющую обязанности начальника отдела Департамента земельных ресурсов Киевской городской госадминистрации.
Фото: ssu.gov.ua, видео: Служба безпеки України