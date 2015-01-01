На Полтавщине нашли повешенным в лесополосе подростка

Полиция устанавливает обстоятельства и причины трагедии.

На Полтавщине нашли повешенным в лесополосе 16-летнего парня.

Как сообщает пресс-служба ГУ НП в Полтавской области, родственники разыскивали юношу с 24 декабря. В полицию обратились через несколько дней, когда поиски не принесли результата.

"На поиски юноши был поднят весь личный состав отделения полиции. Поиски продолжались всю ночь и утром 27 декабря в одной из лесополос парень найден повешенным", — отмечается в сообщении.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции. Устанавливаются обстоятельства и причины трагедии.

Напомним, 21 декабря, в Винницкой области в своем доме застрелился Геннадий Юрьев, который был заместителем главы "Нафтогаза" времен президентства Виктора Януковича.