На Полтавщине столкнулись легковушка и грузовик, две жертвы

Авария произошла у села Верхняя Мануйловка.

Место происшествия facebook.com/miapoltava

Возле села Верхняя Мануйловка Козельщинского района Полтавской области, погибли два человека, один — пострадал.

Об этом говорится на странице полиции Полтавщины в Facebook.

В ведомстве уточнили, что авария случилась на автодороге Решетиловка — Горишние Плавни.

"По предварительной информации, произошло столкновение автомобилей ВАЗ 2107 и грузового автомобиля ГАЗ-53. В результате ДТП водитель и пассажир ВАЗа погибли, женщина-пассажир этого авто доставлена в больницу", — отмечается в сообщении.

Напомним, в ночь на 10 октября в Харькове на ул. Академика Павлова Chevrolet вылетел на встречку и протаранил Nissan, погиб один человек. Узнать больше об инциденте можно здесь.

Фото: facebook.com/miapoltava