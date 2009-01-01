На Полтавщине в мусорном баке нашли тела двух детей

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и личность матери.

Сегодня, 15 февраля, на Полтавщине в городе Карловка в мусорном баке нашли тела двух детей.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области, в "Карловский отдел полиции 15 февраля позвонила местная жительница, которая сообщила, что обнаружила в мусорном баке тела двух детей. В ходе работы следственно-оперативной группы на месте происшествия предварительно установлено, что в баке находились два нерожденных плода (мальчик и девочка) размером около 20-ти сантиметров", — говорится в сообщении.

Работники полиции устанавливают обстоятельства происшествия и личность матери.

Напомним, 12 февраля, в Киеве женщина выбросила из окна восьмого этажа своего ребенка, кота, а затем выпрыгнула сама.