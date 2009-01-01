На Прикарпатье капитан полиции погорел на взятке

Злоумышленник требовал деньги от гражданина за переквалификацию уголовного производства, отметили в СБУ.
Об этом говорится на сайте Службы безопасности Украины.
В ведомстве уточнили, что он требовал 400 долларов (более 10 тыс. гривен) от гражданина за переквалификацию уголовного производства и помощь в избежании ответственности.
"Сотрудники спецслужбы задержали полицейского на рабочем месте при получении второй половины суммы. Открыто производство по ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса", — отметили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что в Киеве на крупной взятке поймали исполняющую обязанности начальника отдела Департамента земельных ресурсов Киевской городской госадминистрации.
Фото: ssu.gov.ua