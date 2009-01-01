На Прикарпатье погорел на взятке командир части Нацгвардии, требовал деньги от бойцов

Злоумышленника задержали в его служебном кабинете.

Задержанный злоумышленник flickr.com/securityserviceofukraine

В Ивано-Франковской области (Прикарпатье) силовикикомандира одной из частей Национальной гвардии — капитана, злоумышленник требовал деньги от подчиненных.

Об этом говорится на сайте Службы безопасности Украины.

В ведомстве уточнили, что "нацгвардеец" задержан, суд уже избрал ему меру пресечения.

"Правоохранители в течение двух месяцев задокументировали несколько фактов вымогательства капитаном денег от подчиненных за непринятие дисциплинарных мер за нарушение ими воинской дисциплины", — отметили в спецслужбе.

Командир задержан в служебном кабинете при получении от военного части неправомерной выгоды. "Общая сумма, которую требовал от очередного подчиненного, составляла 5 тыс. гривен", — добавили в СБУ.

Неправомерная выгода flickr.com/securityserviceofukraine

Начато производство по ч. 3 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса. Злоумышленнику объявили о подозрении в совершении преступления, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.

Ранее сообщалось, что в Николаеве во время получения взятки задержали начальника отдела Главного управления Государственной фискальной службы в Николаевской области. Узнать больше об инциденте можно здесь.

Фото: flickr.com/securityserviceofukraine