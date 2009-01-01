На Прикарпатье погорел на взятке начальник сектора криминальной полиции, опубликованы фото

Злоумышленник требовал и получил от жителя Хмельнитчины десятки тысяч гривен.

Неправомерная выгода flickr.com/securityserviceofukraine

В Ивано-Франковской области (Прикарпатье) силовики призадержали начальника сектора криминальной полиции одного из районных подразделений региона, злоумышленник является майором.

Об этом говорится на сайте Службы безопасности Украины.

По ее данным, коп требовал 20 тыс. гривен от жителя Хмельнитчины за беспрепятственную транспортировку по области 200 ящиков алкоголя, который мог иметь признаки фальсификата.

"Полицейский также обещал не привлекать дельца к уголовной ответственности. Оперативники спецслужбы задержали начальника при получении всей суммы взятки в одном из кафе райцентра, где он назначил хмельничанину встречу", — отметили в СБУ.

Начато производство по ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды) Уголовного кодекса. Продолжаются неотложные следственные действия.

Задержанный злоумышленник flickr.com/securityserviceofukraine

Ранее сообщалось, что в Киевской области во время получения взятки обезвредили двух сотрудников Обуховского отдела полиции региона — подполковника и капитана, они требовали от женщины 2 тыс. 500 долларов.

Фото: flickr.com/securityserviceofukraine