На Прикарпатье в ДТП погибли четыре человека: фото с места трагедии

Смертельная авария произошла вчера у одного из сел Ивано-Франковщины.

В пятницу, 13 июля, возле села Подкамень Рогатинского района Ивано-Франковской области (Прикарпатье) столкнулись микроавтобус и грузовик, погибли четыре человека.

Авария произошла в 16:41, погибли водитель и пассажиры микроавтобуса, говорится на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"Подразделением ГСЧС осуществлена деблокация тел погибших", — отмечается в сообщении.

По данным издания dtp.kiev.ua, опубликованным на его странице в Facebook, водитель микроавтобуса выехал на обгон на уклоне дороги через сплошную линию разметки и сразу врезался в грузовик МАН.

Ранее сообщалось, что в пригороде Львова столкнулись микроавтобус Ford Transit и легковой автомобиль Mazda, погибли два человека, а еще три — пострадали. Позже стало известно, что погибшие были военнослужащими.

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