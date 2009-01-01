На Прикарпатье в садике отравились дети и воспитатели

Пострадавшие попали в больницу, предварительный диагноз — острый гастроэнтероколит средней тяжести.

Врач, иллюстрация rfdeti.ru

В одном изИвано-Франковска (Прикарпатье) отравились семь человек, в частности, пятеро детей и два воспитателя, они госпитализированы.

Об этом пишет "Фіртка" со ссылкой на данные Главного управления Госпродпотребслужбы в регионе.

В то же время издание уточнило, что городское управление образования обязали приостановить работу детсада до установления причин инцидента.

"… 22 октября в областную клиническую инфекционную больницу с предварительным диагнозом острый гастроэнтероколит средней тяжести госпитализированы семь человек, среди которых пять детей, являющихся воспитанниками ДУЗ №30 "Ласточка". Двое взрослых — сотрудники этого же заведения", — отмечается в статье.

Специалисты горуправления Госпродпотребслужбы провели эпидемиологическое расследование и обследовали пищеблок, где ели дети. Также для лабораторного исследования отобраны пробы воды, сырья и продукции, из которой готовилась еда.

Напомним, 10 октября во Львовской областной клинической больнице (находится во Львове) умерли два человека — 59-летний мужчина из Радеховского района и 73-летняя женщина из Жидачовского, которых госпитализировали из-за отравления бледной поганкой.