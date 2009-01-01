На Ровенщине БТР влетел в иностранный микроавтобус, есть пострадавшие, опубликованы фото

В результате ДТП пострадали три человека, находившиеся в салоне автобуса, военные и водитель микроавтобуса не пострадали.

"Я паркуюсь як мудак" у Фейсбуці. В Ровенской области военный БТР столкнулся с белорусским микроавтобусом, в результате чего пострадали три человека.

Об этом говорится в сообщении местного издания "Рівне Вечірнє".

"Бронетранспортер, который переезжал дорогу Ровно-Костополь возле Ровенского военного полигона, не разминулся с микроавтобусом Volkswagen из Беларуси, водитель которого ехал на базар в Ровно, чтобы приобрести вещи для детей-школьников", — говорится в сообщении.

Как отмечается, в результате ДТП пострадали три человека, находившиеся в салоне автобуса, военные и водитель микроавтобуса не пострадали.

По сообщению местной полиции, происшествие будет расследовать военная прокуратура.

Напомним, 5 августа, в Харькове в результате наезда иномарки на остановку один человек погиб, еще трое госпитализированы.