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На Ровенщине БТР влетел в иностранный микроавтобус, есть пострадавшие, опубликованы фото

Сегодня, 14:24
Ровно, БТР, авария < >
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1 / 2 (facebook.com/max.cherenkov)

В результате ДТП пострадали три человека, находившиеся в салоне автобуса, военные и водитель микроавтобуса не пострадали.

Ровно, БТР, авария
"Я паркуюсь як мудак" у Фейсбуці.
В Ровенской области военный БТР столкнулся с белорусским микроавтобусом, в результате чего пострадали три человека.

Об этом говорится в сообщении местного издания "Рівне Вечірнє".

"Бронетранспортер, который переезжал дорогу Ровно-Костополь возле Ровенского военного полигона, не разминулся с микроавтобусом Volkswagen из Беларуси, водитель которого ехал на базар в Ровно, чтобы приобрести вещи для детей-школьников", — говорится в сообщении.

Как отмечается, в результате ДТП пострадали три человека, находившиеся в салоне автобуса, военные и водитель микроавтобуса не пострадали.

По сообщению местной полиции, происшествие будет расследовать военная прокуратура.

Напомним,  5 августа, в Харькове в результате наезда иномарки на остановку один человек погиб, еще трое госпитализированы.

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Ровенщина, БТР, авария, ДТП, автобус, Беларусь, пострадавшие
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