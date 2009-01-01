На Ровенщине легковушка влетела в грузовик, погибли 4 человека

Личности погибших устанавливаются.
На Ровенщине в Рокитновском районе на трассе "Киев - Ковель - Ягодин" легковой автомобиль Opel столкнулся с грузовиком, в результате чего погибли четыре человека, которые ехали на легковом автомобиле, за жизнь пятого борются медики.
Об этом сообщает ГУ Нацполиции в Ровенской области в Facebook
"Предварительно полицейские выяснили, что автомобиль Opel Omega, двигаясь по автодороге вблизи села Масевичи Рокитновского района, по неизвестным пока причинам выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем DAF с прицепом", — заявили в полиции.
Личности погибших устанавливаются.
Напомним, во Львове маршрутка повредила пять авто, никто не пострадал.