На Ровенщине легковушка влетела в грузовик, погибли 4 человека

Личности погибших устанавливаются.

facebook.com/police.in.Rivne.region На Ровенщине в Рокитновском районе на трассе "Киев - Ковель - Ягодин" легковой автомобиль Opel столкнулся с грузовиком, в результате чего погибли четыре человека, которые ехали на легковом автомобиле, за жизнь пятого борются медики.

Об этом сообщает ГУ Нацполиции в Ровенской области в Facebook

"Предварительно полицейские выяснили, что автомобиль Opel Omega, двигаясь по автодороге вблизи села Масевичи Рокитновского района, по неизвестным пока причинам выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем DAF с прицепом", — заявили в полиции.

Личности погибших устанавливаются.

Напомним, во Львове маршрутка повредила пять авто, никто не пострадал.