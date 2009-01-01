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На Ровенщине легковушка влетела в грузовик, погибли 4 человека

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Ровенщина, ДТП < >
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1 / 2 (facebook.com/police.in.Rivne.region)

Личности погибших устанавливаются.

Ровенщина, ДТП
facebook.com/police.in.Rivne.region
На Ровенщине в Рокитновском районе на трассе "Киев - Ковель - Ягодин" легковой автомобиль Opel столкнулся с грузовиком, в результате чего погибли четыре человека, которые ехали на легковом автомобиле, за жизнь пятого борются медики.

Об этом сообщает ГУ Нацполиции в Ровенской области в Facebook

"Предварительно полицейские выяснили, что автомобиль Opel Omega, двигаясь по автодороге вблизи села Масевичи Рокитновского района, по неизвестным пока причинам выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем DAF с прицепом", — заявили в полиции.

Личности погибших устанавливаются.

Напомним, во Львове маршрутка повредила пять авто, никто не пострадал.

  

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Ровно, Ровенщина, авария, ДТП, жертвы
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