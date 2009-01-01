На Ровенщине разоблачили банду контрабандистов. Переправляли за границу антиквариат

Одновременно в разных регионах страны провели семь обысков у других фигурантов уголовного производства.

На Ровенщине разоблачили банду контрабандистов Пресс-центр СБУ

В Ровенской области сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили международную группу контрабандистов, которые занимались вывозом и перепродажей предметов старины.

Об этом идет речь в сообщении пресс-центра СБУ.

Сообщается, что злоумышленники причастны к контрабандной переправке меча викингов, обнаруженного эстонскими таможенниками на российско-эстонской границе, и, после проведения соответствующих экспертиз, в мае 2016 возвращенного Украине.

30 января этого года один из контрабандистов был задержан сотрудниками СБУ во время попытки переправить в Беларусь старинного меча романского типа (ХIV-XV вв.), 136 старинных монет разных номиналов и периодов выпуска, а также предметов быта.

Древности были обнаружены в технологических полостях автобуса международного сообщения Киев-Минск на МПП "Новые Яриловичи" Черниговской таможни.

Сотрудники СБУ одновременно в разных регионах страны провели семь обысков у других фигурантов уголовного производства и изъяли более одной тысячи предметов старины, среди которых: ружье, кольца и др. К тому же, у одного из злоумышленников кроме древностей изъяты две боевые гранаты и патроны к пистолету Макарова.

Сейчас установлена причастность пяти украинцев и двух белорусов к незаконному вывозу культурных ценностей в Беларусь с последующим их перемещением в страны Западной Европы и США. Изъятые предметы направлены на искусствоведческую экспертизу.

Открыто уголовное производство по ст. 201 (контрабанда) и ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.

Напомним, ранее на Закарпатье поймали табачных контрабандистов-водолазов.

Видео: Служба безпеки України.

Фото: СБУ.