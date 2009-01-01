На Сумщине на взятке поймали подполковника полиции

Оперативники спецслужбы "взяли" полицейского во время получения всей суммы взятки.
Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.
В сообщении отмечается: "Правоохранители установили, что подполковник полиции требовал от местного жителя, который имел непогашенную судимость, полторы тысячи долларов США за непривлечение к уголовной ответственности. В случае отказа, он угрожал мужу "дать ход" искусственно сфабрикованным материалам для открытия нового дела.
Оперативники спецслужбы "взяли" полицейского во время получения всей суммы взятки в центре Шостки. Перед задержанием злоумышленник пытался скрыться от сотрудников СБ Украины.
Открыто уголовное производство ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия".
Напомним, ранее в Запорожье силовики при получении взятки задержали следователя одного из отделов Нацполиции.