На Сумщине на взятке поймали подполковника полиции

Оперативники спецслужбы "взяли" полицейского во время получения всей суммы взятки.

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой разоблачили во взяточничестве начальника сектора Шосткинского отдела полиции в Сумской области

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

В сообщении отмечается: "Правоохранители установили, что подполковник полиции требовал от местного жителя, который имел непогашенную судимость, полторы тысячи долларов США за непривлечение к уголовной ответственности. В случае отказа, он угрожал мужу "дать ход" искусственно сфабрикованным материалам для открытия нового дела.

Оперативники спецслужбы "взяли" полицейского во время получения всей суммы взятки в центре Шостки. Перед задержанием злоумышленник пытался скрыться от сотрудников СБ Украины.

Открыто уголовное производство ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия".

Напомним, ранее в Запорожье силовики при получении взятки задержали следователя одного из отделов Нацполиции.