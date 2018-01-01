На Сумщине накрыли подпольный цех по переработке оружия (фото)

Во время обыска правоохранители обнаружили и изъяли около 3 тысяч пуль, 1,5 тысячи патронов, 8 тысяч гильз, примерно 4 кг пороха и 60 магазинов для автоматического оружия.

На Сумщине сотрудники Национальной полиции выявили подпольный цех по производству и переработке оружия, который создал один из жителей области.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Нацполиции области.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий, которые проводились в рамках уголовного производства, открытого по признакам ч.1 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием ...), в поле зрения детективов СУ ГУНП области и сотрудников СБУ попал житель Сумского района. Правоохранители имели все основания считать, что человек занимается изготовлением боевых патронов и переработкой оружия под огнестрельное. Чтобы проверить подозрения, они провели санкционированный обыск его усадьбы", - сообщают в ведомстве.

В одном из принадлежащих подозреваемому хозяйственных помещений был обнаружен мини-цех, предназначенный для изготовления и переработки оружия и боеприпасов. Во время обыска правоохранители обнаружили и изъяли около 3 тысяч пуль, 1,5 тысячи патронов, 8 тысяч гильз, примерно 4 кг пороха и 60 магазинов для автоматического оружия. Кроме того, был обнаружен охотничий карабин, переработанный под автоматическую стрельбу, макет автомата Калашникова ММГ с признаками переработки, оборудование для переработки оружия под огнестрельное и запчасти к стрелковому оружию разных систем.

Помимо этого, правоохранители изъяли компьютерные устройства, с помощью которых, как предполагает следствие, владелец подпольного цеха проводил реализацию оружия.

На данный момент изъятые вещественные доказательства направлены на экспертизы, по итогам которых будет приниматься процессуальное решение. Также продолжаются следственные действия для установления других лиц, причастных к переработке и реализации оружия и боеприпасов.

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Напомним, ранее Главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что Украину стремительно наводняет оружие из нынешней зоны Операции Объединенных сил (ООС). По его данным, неучтенного оружия уже как минимум 400 тысяч единиц – и это не предел.

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