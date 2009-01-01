На Сумщине поймали "решалу" из райадминистрации. Требовал взятку от бизнесмена

Начальник отдела РГА требовал от частного предпринимателя взятку за содействие в решении вопроса.

На Сумщине поймали взяточника news24ua.com

В Ахтырке Сумской области правоохранители задержали начальника одного из отделов районной государственной администрации на взятке в размере 20 тысяч грн.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Сумской области.

Сообщается, что начальник отдела РГА требовал от частного предпринимателя указанные средства за содействие в решении вопроса относительно переоформления аренды на земельный участок.

Согласно сообщению, сотрудники прокуратуры совместно с сотрудниками Управления защиты экономики и Следственного Управления Главного управления Национальной полиции в Сумской области сегодня, 20 января, задержали чиновника после получения неправомерной выгоды в размере 20 тыс. грн.

Решается вопрос об уведомлении о подозрении в совершении преступления согласно ч. 3 ст. 368 (вымогательство и получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины, избрании ему меры пресечения и отстранении от должности.

Напомним, ранее сообщалось, что на Днепропетровщине с поличным поймали двух полицейских.