На Сумщине поймали военного-торговца боеприпасами, опубликованы фото

В квартире обнаружили две гранаты, в подвале частного домохозяйства — сумку и рюкзак с боеприпасами.
Об этом идет речь в сообщении Отдела коммуникации полиции Сумской области.
Сообщается, что в конце прошлой недели полицейские провели санкционированный обыск квартиры, которую снимал 24-летний военнослужащий одной из местных воинских частей вместе со своими коллегами, и домовладения его друга.
В квартире обнаружили две гранаты, в подвале частного домохозяйства — сумку и рюкзак с боеприпасами.
В общем изъяли шесть гранат и более тысячи патронов калибра 7,62 и 9 мм.
По данным полиции, военнослужащий хотел заработать на продаже боеприпасов.
Свой поступок он оправдывает материальными трудностями, возникшими в семье.
Сейчас все изъятое направлено на экспертизу.
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