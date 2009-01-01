На Сумщине поймали военного-торговца боеприпасами, опубликованы фото

В квартире обнаружили две гранаты, в подвале частного домохозяйства — сумку и рюкзак с боеприпасами.

На Сумщине поймали торговца боеприпасами npu.gov.ua

В Шостке Сумской области в квартире и частном домохозяйстве обнаружены и изъяты боеприпасы, которые планировал продать военнослужащий.

Об этом идет речь в сообщении Отдела коммуникации полиции Сумской области.

Сообщается, что в конце прошлой недели полицейские провели санкционированный обыск квартиры, которую снимал 24-летний военнослужащий одной из местных воинских частей вместе со своими коллегами, и домовладения его друга.

В квартире обнаружили две гранаты, в подвале частного домохозяйства — сумку и рюкзак с боеприпасами.

В общем изъяли шесть гранат и более тысячи патронов калибра 7,62 и 9 мм.

По данным полиции, военнослужащий хотел заработать на продаже боеприпасов.

Свой поступок он оправдывает материальными трудностями, возникшими в семье.

Сейчас все изъятое направлено на экспертизу.

Напомним, в Одессе накрыли банду торговцев оружием.

Фото: Отдел коммуникации полиции Сумской области.