На Сумщине разбился легкомоторный самолет, пилот погиб (видео)

Следователи выдвинули две причины авиакатастрофы.

Самолет рухнул на крышу, пилот погиб при приземлении Скриншот

В Сумской области около села Николаевка произошла авиакатастрофа : на кукурузное поле рухнул легкомоторный самолет, его 55-летний пилот - предположительно, он же владелец - погиб.

Трагедия произошла около 9.00 в пятницу, 13 июля. По предварительной информации, самолет обрабатывал поля по заказу местной агрофирмы, сообщает ТСН.

Следствием рассматриваются две версии - столкновение самолета с посторонним препятствием (высоковольтные провода), и отказ двигателя.

Кстати, прибывшие на место представители агрофирмы наотрез отказались общаться с журналистами.

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Напомним, ранее стало известно, что в Броварском районе Киевской области произошло ЧП с самолетом; частный полет, проводившийся на аэроклубовском ZLIN-142 закончился тем, что самолет был вынужден аварийно сесть - а в ходе посадки перевернулся и травмировал пассажира.

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