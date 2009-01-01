На Сумщине на границе с Россией пропали двое украинских пограничников

Об исчезновении проинформированы правоохранители.

На Сумшине пропали двое украинских пограничников mukachevo.net

Во вторник, 3 октября, в Сумской области неподалеку границы с Россией пропали двое сотрудников Госпогранслужбы Украины.

Об этом идет речь в сообщении пресс-службы ведомства.

"Вчера 2 офицера отдела пограничной службы "Зноб-Новгородское" Сумского пограничного отряда осуществляли мониторинг участка границы. Около 20:00 связь с ними прервалась. В настоящее время Государственная пограничная служба Украины разыскивает пропавших военнослужащих и устанавливает их место нахождения", — говорится в сообщении.

Об исчезновении проинформированы правоохранители.

Также ГПСУ проверяет информацию российских СМИ о задержании ФСБ двух якобы нарушителей границы — сотрудников Сумского погранотряда. "Все обстоятельства устанавливаются", — заверяют в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что в Луганской области пограничники подорвались на неизвестном взрывном устройстве недалеко от Ильинки (находится в километре от границы с Россией), на месте происшествия найдены элементы детонатора, растяжки и мины.