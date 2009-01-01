На Светлодарской дуге боевики устроили пожары, огонь перекинулся на дома

В районе Луганского российские наемники применили зажигательные боеприпасы, отметили в Генштабе ВСУ.

Последствия пожара Скриншот видео с youtube.com

В районе Луганского Донецкой области (находится на Светлодарской дуге)поля и лесополосы на линии разграничения сторон.

Об этом говорится на странице в Facebook Генерального штаба ВСУ.

В ведомстве уточнили, что огонь перекинулся на дома мирных жителей, несколько полностью выгорели.

"… Луганское: российские наемники, применяя зажигательные боеприпасы, намеренно подожгли поля и лесополосы на линии разграничения сторон, из-за чего возникли пожары в данном населенном пункте", — отмечается в Генштабе.

Ранее украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращении огня сообщила, что в зоне АТО на Донбассе боевики ДНР и ЛНР используют тактику "выжженной земли", нарушая Минские соглашения для урегулирования конфликта.

Видео: Військове телебачення України